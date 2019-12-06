Алина Загитова: «Сегодня был адреналин, которого я так долго ждала»

Российская фигуристка Алина Загитова подвела итоги короткой программы на финале «Гран-при» в Турине. После нее россиянка идет второй за Аленой Косторной.

— Алина, чего не хватало на этапах «Гран-при» , что появилось здесь?

— Здесь я уже себя контролировала. На этапах «Гран-при» у меня были, знаете, неконтролируемые движения. Иногда что-то вылетает из головы. А лутц — риттбергер — это такой каскад, который не позволяет делать никаких помарок. Поэтому если у тебя есть такое сопротивление, то ты либо за счет опыта изо всех сил вытаскиваешь его, а иногда из-за нервов не получается. Я рада, что здесь его сделала удачно.

— Сегодня нервничали?

— Да. Сегодня был адреналин, которого я так долго ждала. Когда его нет, это не совсем хорошо, когда он зашкаливает, тоже плохо. Надо находить середину, иначе ты будешь вялый, заторможенный.

— Третий финал «Гран-при». Опыт помогает?

— Вообще это четвертый, если с юниорским считать. Опыт, наверное, уже помогает. Были и хорошие старты, и плохие.

— Удачный каскад в начале дал дополнительную уверенность?

— Когда сделала сложный элемент, который не получался, это хорошо. Но иногда ты можешь чересчур обрадоваться и «слить» другую половину программы. У меня был такой опыт. Стараюсь контролировать себя до конца. (Екатерина Беспалова)