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Сегодня, 22:17

Загитова — о своей академии в Казани: «Проект на стадии проектирования. Хочется чтобы школа была стильной и молодежной»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова после завершения своего шоу «Хранители времени» рассказала о текущем состоянии проекта собственной ледовой школы в Казани.

«Проект пока на стадии проектирования, продумывается весь фасад проекта. Хочется, чтобы школа была не только функциональной, но и стильной, молодежной. По поводу того, как я часто буду приезжать в Казань, думаю достаточно часто. Мне важен результат, готовится концепция школы, мне важно, чтобы она работала так, что даже когда меня не будет, все работало на 100 процентов», — сказала Загитова.

Школу Алины Загитовой анонсировали еще в 2022 году, однако на данный момент нет даже утвержденной площадки для строительства катка.

 
Шоу Алины Загитовой &laquo;Хранители времени&raquo;. Загитова поздравила Татарстан с Днем Республики авторским ледовым шоу. Правда, подарок нужен был скорее дарителю

 

Фигурное катание
Алина Загитова
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