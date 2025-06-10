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Фигурное катание

Загитова: «Я стала старше и уже научилась не давать волю эмоциям. Прячу их под пятьюдесятью замками»

Александр Кружков
Обозреватель

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью «СЭ» рассказала о своем хобби.

— Когда у вас была последняя истерика?

— Ох, надо подумать... Я стала старше и уже научилась не давать волю эмоциям. Прячу их под пятьюдесятью замками. Если накатывает, сразу стараюсь переключиться. Помогает хобби.

— Какое?

— Флористика. Мне часто дарят цветы после выступлений. По вечерам составляю букеты. Это отвлекает, успокаивает. Ставишь две вазы и сидишь, прикидываешь: ага, роза с хризантемой несовместимы, лучше что-то другое подобрать...

Алина Загитова.Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»

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Алина Загитова
Фигурное катание
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