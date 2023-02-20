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Сегодня, 11:33

Алина Загитова рассказала о своем характере

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, каким человеком она является на льду и вне спорта.

«На льду я сконцентрированный, можно сказать, по-доброму злой человек. А вот вне спорта уже более спокойный», — заявила Загитова Voice.

20-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. 14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://www.thevoicemag.ru/
Фигурное катание
Алина Загитова
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