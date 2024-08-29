Загитова — о разработке шоу: «Меня поддержала Татьяна Навка, я многому научилась в ее проектах»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после завершения своего шоу «Хранители времени» рассказала о помощи со стороны специалистов из творческой команды Татьяны Навки в реализации проекта в Казани.

«Татьяна Навка поддержала меня, естественно я многому научилась, участвуя в ее шоу, я большой опыт получила от участия в ее проектах. Поддержка чувствовалась. Про будущие шоу ничего пока не буду загадывать», — сказала Загитова.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.