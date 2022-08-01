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Загитова — о помощи бокса в фигурном катании: «Легче держать себя в форме, работают все группы мышц»

Загитова рассказала о помощи боксерских занятий фигуристкам
Рустам Имамов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова рассказала о помощи боксерских занятий фигуристкам.

«В каком новом виде спорта меня можно увидеть? Пока не задумывалась. С боксом давно очень сама хотела, зрела такая мысль. И вот после отпуска решила что все, точно проведу тренировку по боксу. С отцом не советовалась, но насколько я знаю, в хоккее есть даже специальные тренеры, которые помогают изучать боксерские приемы и это очень помогает хоккеистам. Но в фигурном катании это тоже помогает. Держать себя в форме тяжело, а в боксе работают все группы мышц, дыхательная система, сердечная система», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».

25 июня Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
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