Алина Загитова рассказала, кого считает самой близкой подругой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что считает свою сестру Сабину самой близкой подругой.

«Моя самая любимая и близкая подруга — это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе!

Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной. Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться!

Знаю, о женской дружбе сказано и написано много, но она точно есть, и женщины сильнее, когда они вместе. Вместе с ней легче побеждать, преодолевать препятствия, менять свою жизнь, стоять плечом к плечу и просто веселиться», — приводит слова Загитовой сайт Puma.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу. 14 мая стало известно, что фигуристка не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.