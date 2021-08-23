Алина Загитова рассказала, кого считает самой близкой подругой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что считает свою сестру Сабину самой близкой подругой.
«Моя самая любимая и близкая подруга — это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе!
Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной. Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться!
Знаю, о женской дружбе сказано и написано много, но она точно есть, и женщины сильнее, когда они вместе. Вместе с ней легче побеждать, преодолевать препятствия, менять свою жизнь, стоять плечом к плечу и просто веселиться», — приводит слова Загитовой сайт Puma.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу. 14 мая стало известно, что фигуристка не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.
Дополнительная информация:
https://ru.puma.com/sportivnye-tovary-dlja-zhenshhin/vmeste-s-ney.html
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