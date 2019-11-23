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Алина Загитова: «Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая»

13:06
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Российская фигуристка Алина Загитова осталась довольна произвольной программой, которую она показала на этапе «Гран-при» в японском Саппоро.

— Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая, — цитирует Загитову ТАСС. — Мне было приятно тут выступать — в конце мне все хлопали, и это придавало сил. После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это новый опыт для меня.

Невысокие оценки за компоненты? Судьи решают. И я всегда за их решение. Всегда хочется, чтобы зрители видели легкость катания, а не мучения спортсмена на льду.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7184885

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