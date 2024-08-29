Загитова — о своем шоу в Казани: «Недочетов было настолько мало — что их можно даже не замечать»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после завершения своего шоу «Хранители времени» поделилась мнением о проекте с журналистами.

«Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями. За такой короткий срок удалось сделать такое масштабное, красивое, зрелищное шоу и я рада этому. Три проката за день, был еще генеральный прогон. Нужно было искать настроение на каждое выступление.

Мы прилетели 26 августа и сразу была репетиция, на следующий день мы репетировали почти 16 часов. Усталость? Когда выходишь и понимаешь, что ты это дело любишь и тебе по кайфу, то мурашки по телу. Тебе нравится, людям нравится, это окрыляет и дает сил. Я перфекционист, всегда можно найти недочеты. Но я поняла что в этом шоу их было настолько мало, что я просто ловила себя на кураже, позитиве. А какие недочеты если и были — их можно даже не замечать», — сказала Загитова.

Шоу Загитовой «Хранители времени прошло в Казани 29 августа в два прогона.