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Алина Загитова показала огромный букет из цветов

14:32
Алина Загитова. Фото «СЭ» Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram показала огромный букет цветов.

Девушка выложила в сторис фотографию с тремя букетами роз.

Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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