Алина Загитова показала огромный букет из цветов
14:32
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram показала огромный букет цветов.
Девушка выложила в сторис фотографию с тремя букетами роз.
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».
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