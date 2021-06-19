Алина Загитова показала, как готовится к сдаче сессии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как готовится к сессии.

Спортсменка опубликовала два фото у себя в Instagram, на которых она ведет подготовку к экзамену.

«Сессия в самом разгаре» — написала Загитова.

19-летняя Загитова является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).