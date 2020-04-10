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Алина Загитова показала, как готовится к ЕГЭ

16:17
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию в сотсети.

— Кто тоже готовится к ЕГЭ? — подписала Загитова сторис в Instagram.

Ранее стало известно, что Сроки проведения Единого государственного экзамена перенесут, если из-за пандемии коронавируса сохранится угроза здоровью учителей и школьников.

Также Загитова вместе с сестрой записала видео с призывом соблюдать самоизоляцию.

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