Алина Загитова показала, как готовится к ЕГЭ
16:17
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию в сотсети.
— Кто тоже готовится к ЕГЭ? — подписала Загитова сторис в Instagram.
Алина Загитова готовится к ЕГЭ pic.twitter.com/4aQKeXYpt5— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 10, 2020
Ранее стало известно, что Сроки проведения Единого государственного экзамена перенесут, если из-за пандемии коронавируса сохранится угроза здоровью учителей и школьников.
Также Загитова вместе с сестрой записала видео с призывом соблюдать самоизоляцию.
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