Алина Загитова показала, как готовится к ЕГЭ

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию в сотсети.

— Кто тоже готовится к ЕГЭ? — подписала Загитова сторис в Instagram.

Алина Загитова готовится к ЕГЭ pic.twitter.com/4aQKeXYpt5 — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 10, 2020

Ранее стало известно, что Сроки проведения Единого государственного экзамена перенесут, если из-за пандемии коронавируса сохранится угроза здоровью учителей и школьников.

Также Загитова вместе с сестрой записала видео с призывом соблюдать самоизоляцию.