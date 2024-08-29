Загитова — о своей песне в ледовом шоу: «Я пела не вживую и всем честно говорю это. У меня сорван голос»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после завершения своего шоу «Хранители времени» поделилась подробностями о концепции шоу, а также призналась что пела под фонограмму.

«В этом году у нас год семьи, поэтому и шоу было про семейные ценности, про разные поколения. Каждый человек должен помнить прошлое и ценить настоящее.

Я пела гимн Хранителей времени. Идея к нам пришла уже под конец подготовки, я пела не вживую и всем честно говорю это. У меня сорван голос, на холоде много времени провела. К тому же после выступления усталость, голос срывается. Даже артисты профессионалы поют под запись. Но записывала сама в студии, с ребятами из моей команды, они большие профессионалы. Занимались со мной вокалом и помогали с записью песней», — сказала Загитова.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона.