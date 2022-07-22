Алина Загитова поделилась мнением об этике в спорте

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале рассказала, что думает по поводу своих достижений в спорте. И поделилась мнением об этике в спорте.

«Просто повезло». Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере в фигурном катании. Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо виду спорта. Оказалось, это не так.

Без постоянной работы над собой результатов не достичь, а удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику. Постоянно! Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время своей работы», — сказала фигуристка.

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Зимой 2019 года девушка приостановила карьеру.