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Сегодня, 13:25

Загитова о своем выступлении с Zivert: «Не страшно иногда выглядеть смешной. Не бойтесь проявлять себя!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями после своего дебюта в роли певицы на совместном выступлении с Zivert.

На ЦСКА Арене прошел фестиваль «Влюбленные в фигурное катание», на котором Загитова вместе с Zivert исполнила любимую песню из репертуара певицы.

«Сегодня я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется. Я пела и думала, а это я? А рядом пела Zivert. И почему-то со мной? Или мне кажется? На сцене!

Мне так много раз в жизни, разные люди говорят, что мне делать. Что мне хотеть. Что мне лучше. Что нужно, а что — совсем вот ни в коем случае. Сегодня всем этим людям конечно стало немножечко хуже.

Я человек дисциплинированный, послушный, осторожный. На льду мне легко... Ну может не так уж легко, но естественно, как дышать. А вот танцевать, петь, вести блог. Я так много попробовала за последний год. И каждый раз мне говорили — этого не делать. Или — что это не мое. Или: ужас-ужас и кошмар.

Но я знаю и чувствую, как мне проявляться. Я ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождем, то — принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей.

Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной.

Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни — себя!» - написала Загитова в своем Telegram-канале.

На фестивале свои танцевальные номера представили в том числе Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Трусова и Марк Кондратюк.

 
Алина Загитова и&nbsp;Zivert. Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря

 

Источник: https://t.me/azagitova_official/720
Фигурное катание
Алина Загитова
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