Загитова: «Мишина и Галлямов — лучшие! Они все показали своим прокатом»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о прокате Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Кубке Первого канала. Пара набрала 86 баллов и выиграла короткую программу у пар.

— Они лучшие! — сказала Загитова, проходя по микст-зоне во время интервью пары.

На просьбу корреспондента «СЭ» рассказать подробности, она ответила «все подробности они показали своим прокатом».