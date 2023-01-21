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Сегодня, 18:44

Загитова: «Мишина и Галлямов — лучшие! Они все показали своим прокатом»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о прокате Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Кубке Первого канала. Пара набрала 86 баллов и выиграла короткую программу у пар.

— Они лучшие! — сказала Загитова, проходя по микст-зоне во время интервью пары.

На просьбу корреспондента «СЭ» рассказать подробности, она ответила «все подробности они показали своим прокатом».

Алина Загитова
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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