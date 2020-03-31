«Оставайтесь дома». Алина Загитова записала видео тренировки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram снова опубликовала видео со своей домашней тренировкой. В ней приняла участие и собака спортсменки.

— Оставайтесь дома... Берегите себя и своих близких... и обязательно занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении, — подписан ролик.

Ранее стало известно, что тренировки группы Этери Тутберидзе приостановлены из-за пандемии коронавируса до 12 апреля. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.