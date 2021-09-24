Алина Загитова опубликовала фотографию с президентом Татарстана

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram поделилась впечатлениями от участия в мероприятии в рамках Всемирного конгресса татар в Казани. Спортсменка опубликовала фотографию с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Сегодня я принимала участие во Всемирном конгрессе татар в Казани, и для меня быть приглашенным спикером — большая честь и ответственность. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарской молодежи со словами: «Сегодня вы наша опора, и в будущем будем работать, опираясь на вас».

Это здорово, что руководство видит в молодых людях своих преемников, серьезных помощников в важных государственных делах. Нас готовы слышать и принимать наши идеи! И мы тоже готовы! Сохранять и развивать национальную культуру, язык, спорт. Организовывать работу в масштабах республики, чтобы Татарстан становился еще прекраснее!» — написала Загитова.