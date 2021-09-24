Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала фотографию с президентом Татарстана

17:29
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Алина Загитова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram поделилась впечатлениями от участия в мероприятии в рамках Всемирного конгресса татар в Казани. Спортсменка опубликовала фотографию с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Сегодня я принимала участие во Всемирном конгрессе татар в Казани, и для меня быть приглашенным спикером — большая честь и ответственность. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарской молодежи со словами: «Сегодня вы наша опора, и в будущем будем работать, опираясь на вас».

Это здорово, что руководство видит в молодых людях своих преемников, серьезных помощников в важных государственных делах. Нас готовы слышать и принимать наши идеи! И мы тоже готовы! Сохранять и развивать национальную культуру, язык, спорт. Организовывать работу в масштабах республики, чтобы Татарстан становился еще прекраснее!» — написала Загитова.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Спортсменка заставила извиниться за сексистский показ ее выступления. Оператор навел камеру на ее ягодицы
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
Три версии снятия Трусовой. Детектив в Сызрани, где Туктамышева ловко избежала вопивших фанаток
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекордсменом
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
1
Офсайд