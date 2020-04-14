Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о том, существует ли дружба между фигуристками.

— До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед, — цитирует Cosmopolitan Загитову. — Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями — у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени. Спорт научил меня дисциплине, вечеринки — не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет.

В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и продолжила выступать лишь в шоу.