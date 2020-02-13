Алина Загитова: «Несколько раз собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что собиралась уйти из спорта.

— Когда мне было 13 лет, мы с бабушкой переехали в Москву, я поступила в «Самбо-70» и попала в группу к Этери Тутберидзе, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу, — приводит слова Загитовой Tatler. — Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Они в прямом смылсе слова стали моей второй семьей. Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил. Когда что-то не получается, я буду делать так, чтобы все получилось.