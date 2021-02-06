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Алина Загитова: «Надеюсь, мальчики завтра соберутся»

6 февраля 2021, 23:47
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Российская фигуристка Алина Загитова оценила выступление своей команды в первый день Кубка Первого канала.

«У меня все в команде откатались хорошо, — сказала Загитова на пресс-конференции 6 февраля. — Единственное — мальчики. Но думаю, они соберутся завтра, основная проблема сегодня был в том, что они выдавали себя полностью и чуть-чуть не контролировали себя, как они сказали сами. Думаю, все сделают выводы».

Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала, опережая команду Евгении Медведевой. 7 февраля состоится второй день соревнований.

Полная версия материала — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/chto-skazali-medvedeva-i-zagitova-na-kubke-pervogo-kanala-po-figurnom-kataniyu-intervyu-1754926/

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