Алина Загитова: «Надеюсь, мальчики завтра соберутся»
Российская фигуристка Алина Загитова оценила выступление своей команды в первый день Кубка Первого канала.
«У меня все в команде откатались хорошо, — сказала Загитова на пресс-конференции 6 февраля. — Единственное — мальчики. Но думаю, они соберутся завтра, основная проблема сегодня был в том, что они выдавали себя полностью и чуть-чуть не контролировали себя, как они сказали сами. Думаю, все сделают выводы».
Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала, опережая команду Евгении Медведевой. 7 февраля состоится второй день соревнований.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/chto-skazali-medvedeva-i-zagitova-na-kubke-pervogo-kanala-po-figurnom-kataniyu-intervyu-1754926/
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