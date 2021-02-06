Алина Загитова: «Надеюсь, мальчики завтра соберутся»

Российская фигуристка Алина Загитова оценила выступление своей команды в первый день Кубка Первого канала.

«У меня все в команде откатались хорошо, — сказала Загитова на пресс-конференции 6 февраля. — Единственное — мальчики. Но думаю, они соберутся завтра, основная проблема сегодня был в том, что они выдавали себя полностью и чуть-чуть не контролировали себя, как они сказали сами. Думаю, все сделают выводы».

Команда Загитовой лидирует после первого дня Кубка Первого канала, опережая команду Евгении Медведевой. 7 февраля состоится второй день соревнований.

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