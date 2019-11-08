Алина Загитова: «На просмотре Тутберидзе увидела во мне потенциал. Это был решающий момент моей карьеры»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова рассказала о роли тренера Этери Тутберидзе в своей жизни.

— Однажды на просмотре Этери Георгиевна увидела во мне потенциал и взяла под свое крыло, — приводит слова Загитовой The Chalenger. — Это был решающий момент моей карьеры как фигуристки.

Я не представляю свой спортивный путь без Этери Георгиевны — она мой наставник в спорте и по жизни. Я буду всегда благодарна ей за это.

Загитова тренируется под руководством Этери Тутберидзе с 2015 года.

Спортсменка также является чемпионкой мира (2019) и чемпионкой Европы (2018).