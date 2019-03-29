Алина Загитова: "На ЧМ в Японии поняла, что могу бороться со своим характером"

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что на чемпионате мира в японской Сайтаме у нее впервые в сезоне появился спортивный азарт. 16-летняя спортсменка завоевала золото на этом турнире.

- На этом чемпионате я поняла, что могу бороться с собой, своим характером, своими мыслями, прыжками, даже когда на тренировках не все получается, - сказала Загитова в интервью ФФКР. - За эти несколько дней на чемпионате мира я пережила столько всего, столько эмоций, что для меня вдвойне приятно, что я смогла здесь собраться.

В спорте нужна спортивная злость. Мне этого как раз и не хватало в этом сезоне на некоторых соревнованиях. Я выходила, и мне ничего не хотелось делать. Просто повернуться и идти отдыхать. А на этом чемпионате мира у меня впервые в сезоне появился спортивный азарт, что немаловажно, что должно быть на старте.

У меня на Олимпиаде было такое же настроение. Я знала: мне это нужно, я близка к своей цели, и мне надо добиться ее. И сейчас, в Сайтаме, было ровно такое же состояние. Я спала и видела: мне это нужно! У меня даже был сон, не буду говорить какой, но все сложилось, все получилось.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

Все о фигурном катании - здесь