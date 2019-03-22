Алина Загитова: "Можно съесть суши? Я еще держу себя в тонусе, у меня показательные выступления "

Российская фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золото на чемпионате мира в японском Сайтаме, в эфире "Первого канала" призналась, что до последнего держала себя в тонусе. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по сумме двух программ.

Серебро осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

– Золотая медаль тяжелая и так же тяжело давалась. Хочу сказать большое спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели. У нас получилось показать хороший результат. До последнего себя держала в тонусе, чтобы все сделать на максимуме.

Можно пойти есть любимое суши? Я еще держу себя в тонусе, потому что у меня еще показательные выступления, а только потом можно будет что-нибудь съесть вкусное, – сказала Загитова в эфире "Первого канала".

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире