Алина Загитова: "Когда я была маленькой, мне нравилось стоять на подиуме и получать медали. Пьедестал для меня - самая большая мотивация"

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова рассказала, что дает ей мотивацию тренироваться дальше. Она также рассказала, что совершенно не изменилась после того, как выиграла Олимпиаду.

– После того, как я выиграла Олимпийские игры, моя жизнь не сильно изменилась, хоть я и стала получать больше внимания, – приводит Number Web слова Загитовой. – Я такая же, как была до Олимпиады. За год, прошедший после Пхенчхана, я набралась опыта. Было тяжело, но это время было необходимо, чтобы выиграть в этом году.

Когда я была маленькой, мне нравилось стоять на подиуме и получать медали. Поэтому я могу пережить тяжелые тренировочные дни. Если я хорошо выступаю, на пьедестале, и это для меня это самая большая мотивация. Бывают моменты, когда не получается легко решить все проблемы, даже если знаешь правильное решение. С самого детства мои родители всегда говорили, что есть поговорка: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Я всегда держу в мыслях эту поговорку.

Я рисую картины, веду инстаграм и играю со своей собакой Масару, но сейчас у меня нет полноценного отпуска. Я не представляю свою жизнь без фигурного катания, я им живу. Я хочу показывать спектакль на льду. Без ошибок, как в сезоне-2017/2018. Хочу хорошо кататься и делать людей счастливыми.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Загитова завоевала золото.

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