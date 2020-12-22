Загитова в финале «Ледникового периода»: роковая красотка в красном платье
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова на съемках финального эпизода шоу «Ледниковый период» вышла на лед в обворожительном красном платье.
В этом сезоне 18-летняя Загитова является ведущей проекта вместе с олимпийским чемпионом-2002 Алексеем Ягудиным.
Последний, 13-й, финальный выпуск сезона «Ледникового периода» стартует в эфире Первого канала в субботу, 26 декабря, в 19.45 по московскому времени.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, к тому моменту выиграв все возможные крупные турниры. В 2020-м фигуристка сдала ЕГЭ, получила автоправа после 18-летия, поступила в ВУЗ и согласилась принять участие в популярном телешоу. Спортсменка поддерживает форму в группе Этери Тутберидзе и выступает в шоу и с показательными программами.
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