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Алина Загитова: «Горжусь быть частью команды Тутберидзе»

20:40
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила тренерский штаб группы Этери Тутберидзе с днем тренера.

«Дорогие Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович! Поздравляю вас с профессиональным днем тренера! Желаю вам счастья, здоровья, новых творческих и спортивных побед. Спасибо за ваш титанический труд, за ваше мастерство, за вашу любовь и поддержку, за то развитие, которое вы даете на льду и в жизни. Горжусь быть частью команды #teamtutberidze. Поздравляю», — написала Загитова в Instagram.

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