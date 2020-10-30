Алина Загитова: «Горжусь быть частью команды Тутберидзе»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила тренерский штаб группы Этери Тутберидзе с днем тренера.

«Дорогие Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович! Поздравляю вас с профессиональным днем тренера! Желаю вам счастья, здоровья, новых творческих и спортивных побед. Спасибо за ваш титанический труд, за ваше мастерство, за вашу любовь и поддержку, за то развитие, которое вы даете на льду и в жизни. Горжусь быть частью команды #teamtutberidze. Поздравляю», — написала Загитова в Instagram.