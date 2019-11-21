Алина Загитова: «Если будет необходимо, я могу подготовиться к исполнению четверного прыжка»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отметила, что ей будет непросто выучить и исполнить четверной прыжок.

— Четверные прыжки для меня слишком опасны, — цитирует Olympicchannel Загитову. — Мне нужно будет подготовиться к ним физически и морально. Мне также нужно сбросить вес, например, три килограмма, чтобы снизить риск травм.

Если мне понадобится исполнить четверной прыжок, я могу тренироваться, чтобы выучить его. Но это будет сложно. Это не будет четверной тулуп или сальхов.

Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Олимпийская чемпионка выйдет на лед в 12.09 по московскому времени.