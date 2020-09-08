Алина Загитова будет ведущей шоу «Ледниковый период»

«Первый канал» в Instagram подтвердил, что ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» будет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. В конце прошлого года фигуристка приостановила карьеру перед чемпионатом России, но затем возобновила тренировки и параллельно поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики.

«У нас для вас новость — ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова! Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?» — говорится в сообщении.