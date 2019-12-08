Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в финале «Гран-при» в Турине. Фигуристка неудачно выступила в произвольной программе и заняла шестое место.

«Вот и закончился финал «Гран-при». Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире. Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «АLINA» и российские флаги — это невероятно — я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота», — написала Загитова в Instagram.