Алина Загитова — болельщикам: «Ваша любовь дороже золота»
8 декабря 2019, 23:24
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в финале «Гран-при» в Турине. Фигуристка неудачно выступила в произвольной программе и заняла шестое место.
«Вот и закончился финал «Гран-при». Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире. Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «АLINA» и российские флаги — это невероятно — я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота», — написала Загитова в Instagram.
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