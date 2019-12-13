Алина Загитова: «Без отбора не претендую на чемпионат Европы и мира»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что всегда отбиралась на мирововые и европейские первенства только по спортивному принципу. В связи с этим она полностью пропустит сезон после решения приостановить карьер и отказаться от выступления на чемпионате России.

— Я никуда не ухожу, — сказала Загитова в эфире программы «Время» на Первом канале. — Я не участвую в чемпионате в России. Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую на чемпионат Европы и мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне — нет.

Я остаюсь на льду. Буду так же тренироваться, ходить на тренировки. Думаю, что это даже хорошо. Буду искать себя, учить новые элементы, новые заходы, прыжки. Остаюсь вместе с тренером. Прошли такой путь. Благодарна им, Федерации фигурного катания, болельщикам. Сделали это вместе.

Загитова приостановила участие в соревнованиях