Алина Забора: «Меня не совсем правильно поняли, я виню саму себя»

Фигуристка Алина Забора, ранее в интервью «СЭ» назвавшая ситуацию с отбором на чемпионат России «несправедливой», дала дополнительный комментарий, где пояснила свою позицию.

— Меня не совсем правильно поняли в интервью. Я в первую очередь виню саму себя за то, что не смогла отобраться на чемпионат России. Я понимаю, что нужно было лучше готовиться и лучше выступать. Это был мой шанс, я его упустила, и это полностью моя вина. Нужно больше работать, тренироваться. Мне жаль, если мои слова кого-то могли обидеть, — сказала спортсменка. (Рустам Имамов)

Полностью интервью Заборы