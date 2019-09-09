Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова отметила, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой очень подходит образ в короткой программе, поставленной под композицию «Me voy» в исполнении Ясмин Леви.

— Мне безумно нравится музыка, — цитирует rusbiathlon.ru Радионову. — Алина в роли испанки очень чувственна и ей подходит этот образ. У меня даже появились мурашки во время проката. Алина вся в этой музыке, очень гибкая, очень интересные позиции и позы, интересная задумка хореографа.

Была проведена огромная работа тренерским штабом. И в этой программе уже видно насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла ее с лучшей стороны. Действительно очень классная программа, которую я думаю, зрители запомнят надолго.