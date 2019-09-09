Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

«Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание». Радионова — о короткой программе Загитовой

15:08
Теги:

Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова отметила, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой очень подходит образ в короткой программе, поставленной под композицию «Me voy» в исполнении Ясмин Леви.

— Мне безумно нравится музыка, — цитирует rusbiathlon.ru Радионову. — Алина в роли испанки очень чувственна и ей подходит этот образ. У меня даже появились мурашки во время проката. Алина вся в этой музыке, очень гибкая, очень интересные позиции и позы, интересная задумка хореографа.

Была проведена огромная работа тренерским штабом. И в этой программе уже видно насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла ее с лучшей стороны. Действительно очень классная программа, которую я думаю, зрители запомнят надолго.

Дополнительная информация

https://rusbiathlon.ru/news/figure-skating/id130843/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир