«Алина правильно сделала». Глава «Самбо-70» поддержал решение Загитовой взять паузу в карьере

Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что Алине Загитовой необходимо переосмыслить все, что с ней произошло.

— Девочка учится в 11-м классе, — цитирует tnv.ru Лайшева. — Успела стать олимпийской чемпионкой, победителем мирового первенства. Все это — серьезная психологическая нагрузка. На нее все сразу навалилось, плюс подпирают новые способные спортсменки из группы Этери Тутберидзе, которые сумели овладеть сложными техническими элементами. Все это требует переосмысления для Алины Загитовой.

Вот смотрите, Медведева красиво откатала и не упала, но проиграла Трусовой на московском Гран-При. При этом, Александра два раза упала. Раньше мы и представить не могли, что можно два раза упасть и выиграть. Настолько программа Трусовой сложнее.

В общем, Алина правильно сделала, взяв паузу. Но современный спорт таков, что нужно предложить массу усилий, чтобы хотя бы вернуться на свой уровень после паузы. Не только фигурное катание, любой вид, не стоит на месте, двигается, омолаживается.