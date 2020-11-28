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«Алина поправилась или кажется?» В сети бурно обсуждают новое фото Загитовой

19:06
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram новое фото. Российская фигуристка на съемках шоу «Ледниковый период» была в ярком синем платье.

«Алина, ты продолжаешь цвести и радовать нас всех. По всей земле, и не удивлюсь что где-то во вселенной на тебя смотрят и восхищаются», — написал jeka_diskoman.

«Самая милая девушка кого видел, ты чудо, ты достояние нашей страны», — написал idrisov8712.

«Алина, прекрасный образ», — отметила baramzinas.

Некоторым пользователям показалось, что Загитова поправилась, но таких комментариев меньшинство.

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