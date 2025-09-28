Горбачева — о контрольных прокатах: «Смешанные чувства. Старалась наслаждаться программой»

Фигуристка Алина Горбачева ответила на вопрос о планах на сезон.

27-28 сентября состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

— Что скажешь по своему состоянию сегодня?

— Смешанные чувства. Очень старалась наслаждаться программой. Катать ее с душой. Немножко переживала сегодня сильнее, чем вчера, поэтому в некоторых местах получилось зажато, и концовка не такая, какая бы хотелось.

— Расскажи про свой образ в произвольной программе.

— Интересный образ предложил Сергей Розанов. Мы начали постановку программы. Изначально мне не сказать, что мне сильно понравилась музыка, но когда я послушала ее на льду, попробовала под нее покататься, мне очень понравилось, я ее почувствовала, и мы решили, что надо поставить такую постановку.

— Какой у тебя план на сезон? Уже знаешь, где будешь выступать?

— Да, я буду выступать на этапах «Гран-при» в Красноярске и Москве, на чемпионате России, естественно.

— А до «Гран-при» хочешь как-нибудь поехать?

— На Панино, как раз в Санкт-Петербурге буду скоро, через две недели выступать.