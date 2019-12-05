Алиев занимает четвертое место после короткой программы в Турине, лидирует Чен

В Турине (Италия) проходит финал «Гран-при» по фигурному катанию. Состоялась короткая программа у мужчин.

Лучший результат показал американец Натан Чен (110,38 балла). На втором месте японец Юдзуру Ханю (97,43). На третьей позиции француз Кевин Аймо (96,71).

Россиянин Дмитрий Алиев (88,78) занимает четвертое место. Его соотечественник Александр Самарин (81,32) на пятой позиции.

Турин (Италия)

«Гран-при»

Финал

Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 110,38

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 97,43

3. Кевен Эмо (Франция) — 96,71

4. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,78

5. Александр Самарин (Россия) — 81,32

6. Цзинь Боян (Китай) — 80,67