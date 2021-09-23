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Алиев заменит Мозалева на турнире в Финляндии

23 сентября 2021, 22:56
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Российский фигурист Дмитрий Алиев попал в список участников турнира Finlandia Trophy. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В качестве основного участника Алиев заменил Андрея Мозалева.

Также в соревнованиях среди мужчин выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Турнир пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/csfin2021_Men.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора

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