Алиев заменит Мозалева на турнире в Финляндии

Российский фигурист Дмитрий Алиев попал в список участников турнира Finlandia Trophy. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В качестве основного участника Алиев заменил Андрея Мозалева.

Также в соревнованиях среди мужчин выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Турнир пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо.