Алиев: «За Губанову очень переживал. Рад, что в нашей группе появился еще один чемпион Европы»

Фигурист Дмитрий Алиев высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные турниры и прокомментировал результаты чемпионата Европы.

— Новости, что нас потихоньку начинают возвращать на международные турниры? Кончено, я читал, смотрел и видел. Это тяжело не заметить. Конечно, это очень хорошие новости, но стараюсь жить, грубо говоря, сегодняшним днем. Вы сами знаете, какой сейчас контраст может происходить. Хотелось бы, чтобы мы уже там были.

— Смотрел вчера в прямом эфире выступление Анастасии Губановой и переживал?

— Очень сильно ей морально помогал. Когда она уезжала на Европу, был с ней разговор. Я ей сказал: «Насть, делай свое и ты будешь там, где ты оказалась». Она по вчерашнему дню сделала все свое. Я за нее очень переживал, поддерживал. Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы. Причем не какой-то, а золотой! Это очень классно для меня, Насти и тренерского штаба. Это очень крутые события.

— А с акселем чего поссорились?

— И вчера, и сегодня, и позавчера были проблемы с ним. Много, где они. Возможно, есть нюансы с лезвиями. Буквально сегодня подправляли лезвия. Но не в этом дело. Если идти прыгать в аксель, это дело посыла себя в прыжок. Где-то чуть не доверяю этому прыжку и себе. Поэтому, наверное есть срыв.

— Что не так с лезвиями?

— Я на них катаюсь целый сезон, люблю достаточно часто их точить. Сточился уже большой слой. Кривизна дуги немного изменилась. Это может в какой-то степени влиять. Не полностью проблема в этом.