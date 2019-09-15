Алиев выиграл произвольную программу, но занял второе место на турнире в Бергамо

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Он выиграл произвольную программу, набрав 168,44 балла, но по сумме остался на втором месте — 249,62.

Победу одержал Боян Цзинь из Китая, который заработал 268,31 балла. Третьим стал итальянец Маттео Риццо (227,38).

Россиянин Егор Мурашов занял пятое место (219,39), Андрей Лазукин стал лишь 12-м (168,54).