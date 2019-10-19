Алиев — второй после короткой программы на «Гран-при» в Лас-Вегасе, Савосин — 12-й
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Россиянин Дмитрий Алиев набрал 96,57 балла за выступление в короткой программе на «Гра-при» в Лас-Вегасе. Он идет на 2-м месте.
Лидирует американец Натан Чен, набравший 102,71 балла.
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Мужчины
Коротка программа
1. Натан Чен (США) — 102,71
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 96,57
3. Киган Мессинг (Канада) — 96,34
4. Джейсон Браун (США) — 83,45
5. Михал Бржезина (Чехия) — 81,11
6. Алексей Быченко (Израиль) — 79,76...
12. Роман Савосин (Россия) — 57,92
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2299_23_0/