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Алиев — второй после короткой программы на «Гран-при» в Лас-Вегасе, Савосин — 12-й

02:07
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Россиянин Дмитрий Алиев набрал 96,57 балла за выступление в короткой программе на «Гра-при» в Лас-Вегасе. Он идет на 2-м месте.

Лидирует американец Натан Чен, набравший 102,71 балла.

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Мужчины

Коротка программа

1. Натан Чен (США) — 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) — 96,34

4. Джейсон Браун (США) — 83,45

5. Михал Бржезина (Чехия) — 81,11

6. Алексей Быченко (Израиль) — 79,76...

12. Роман Савосин (Россия) — 57,92

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2019-2020/events/2299_23_0/

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