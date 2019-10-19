Россиянин Дмитрий Алиев набрал 96,57 балла за выступление в короткой программе на «Гра-при» в Лас-Вегасе. Он идет на 2-м месте.

Лидирует американец Натан Чен, набравший 102,71 балла.

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Мужчины

Коротка программа

1. Натан Чен (США) — 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) — 96,34

4. Джейсон Браун (США) — 83,45

5. Михал Бржезина (Чехия) — 81,11

6. Алексей Быченко (Израиль) — 79,76...

12. Роман Савосин (Россия) — 57,92