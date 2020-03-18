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Алиев вернулся из США и пройдет карантин

10:06

Чемпион России и Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев вернулся в Санкт-Петербург из США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на тренера спортсмена Евгения Рукавицына.

Алиев с 10 марта находился в американском Ньюбурге, где готовился к чемпионату мира. Соревнования должны были пройти в канадском Монреале с 18 по 21 марта, но были отменены из-за эпидемии коронавируса.

— Дмитрий только что приземлился в Санкт-Петербурге, — сказал Рукавицын. — Он чувствует себя превосходно, согласно предписаниям Роспотребнадзора, после прибытия из США он пройдет двухнедельный карантин, после чего мы возобновим тренировки.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200318/1568764466.html

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