Алиев упал с тройного акселя в произвольной программе на Budapest Trophy

Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением исполнил произвольную программу на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy.

Он начал прыжковый контент с четверного лутца, но затем прыгнул вместо четверного тулупа тройной в каскаде с еще одним тройным тулупом. Он также сделал каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной флип, упал с тройного акселя, сделал каскад тройной лутц + двойной тулуп и тройной риттбергер.

За произвольную программу Алиев получил 160,93 балла, а в сумме за два проката — 230,63.