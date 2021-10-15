Алиев упал с тройного акселя в произвольной программе на Budapest Trophy
15 октября, 17:49
Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением исполнил произвольную программу на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy.
Он начал прыжковый контент с четверного лутца, но затем прыгнул вместо четверного тулупа тройной в каскаде с еще одним тройным тулупом. Он также сделал каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной флип, упал с тройного акселя, сделал каскад тройной лутц + двойной тулуп и тройной риттбергер.
За произвольную программу Алиев получил 160,93 балла, а в сумме за два проката — 230,63.
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