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Алиев упал с четверного тулупа в короткой программе на Finlandia Trophy

19:50
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Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением выступил в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

Он прыгнул каскад тройной лутц + тройной тулуп, упал с четверного тулупа, а затем исполнил тройной аксель. Фигурист набрал за свой прокат 78.28 балла и занимает промежуточное третье место.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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