Алиев упал с четверного тулупа в короткой программе на Finlandia Trophy
19:50
Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением выступил в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy.
Он прыгнул каскад тройной лутц + тройной тулуп, упал с четверного тулупа, а затем исполнил тройной аксель. Фигурист набрал за свой прокат 78.28 балла и занимает промежуточное третье место.
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю