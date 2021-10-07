Алиев упал с четверного тулупа в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением выступил в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

Он прыгнул каскад тройной лутц + тройной тулуп, упал с четверного тулупа, а затем исполнил тройной аксель. Фигурист набрал за свой прокат 78.28 балла и занимает промежуточное третье место.