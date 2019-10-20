Россиянин Дмитрий Алиев занял третье место на «Гран-при» в Лас-Вегасе, набрав 253,55 балла. Он показал третий результат в произвольной программе.

Победил американец Натан Чен, набравший 299,09 балла. Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун, уступавший Алиеву после короткой программы 2,12 балла.

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 196,38

2. Джейсон Браун (США) — 171,64

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 156,98

4. Кадзуки Томоно (Япония) — 154,71

5. Цзинь Боян (Китай) — 150,42

6. Алексей Красножон (США) — 144,29

12. Роман Савосин (Россия) — 124,24

Итог

1. Натан Чен (США) — 299,09

2. Джейсон Браун (США) — 255,09

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,55

4. Киган Мессинг (Канада) — 239,34

5. Кадзуки Томоно (Япония) — 229,72

6. Цзинь Боян (Китай) — 224,98

12. Роман Савосин (Россия) — 182,16

Гран-при США по фигурному катанию: расписание и трансляции