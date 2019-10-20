Алиев — третий на «Гран-при» в Лас-Вегасе
Россиянин Дмитрий Алиев занял третье место на «Гран-при» в Лас-Вегасе, набрав 253,55 балла. Он показал третий результат в произвольной программе.
Победил американец Натан Чен, набравший 299,09 балла. Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун, уступавший Алиеву после короткой программы 2,12 балла.
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) — 196,38
2. Джейсон Браун (США) — 171,64
3. Дмитрий Алиев (Россия) — 156,98
4. Кадзуки Томоно (Япония) — 154,71
5. Цзинь Боян (Китай) — 150,42
6. Алексей Красножон (США) — 144,29
12. Роман Савосин (Россия) — 124,24
Итог
1. Натан Чен (США) — 299,09
2. Джейсон Браун (США) — 255,09
3. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,55
4. Киган Мессинг (Канада) — 239,34
5. Кадзуки Томоно (Япония) — 229,72
6. Цзинь Боян (Китай) — 224,98
12. Роман Савосин (Россия) — 182,16