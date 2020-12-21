ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Алиев снялся с чемпионата России из-за запрета врачей

11:27
Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпион Европы Дмитрий Алиев не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Алиев не выступит на чемпионате России, соревновательные нагрузки врачи ему пока не разрешают», — сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.

Ранее Алиев пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря, из-за заражения коронавирусом.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10309379

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир