Алиев снялся с чемпионата России из-за запрета врачей

Чемпион Европы Дмитрий Алиев не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Алиев не выступит на чемпионате России, соревновательные нагрузки врачи ему пока не разрешают», — сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.

Ранее Алиев пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря, из-за заражения коронавирусом.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.