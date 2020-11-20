Алиев: «Сегодня потемнело в глазах после одного из вращений»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев подвел итоги короткой программы на «Гран-при России» в «Мегаспорте». После нее Алиев занимает пятое место, девять россиян уступают лидеру — грузину Морису Квителашвили.

— Лутц тройной, должен был быть четверной. Это не вышло, — сказал Алиев. — Но в целом все засчитано, старт есть, и слава богу. Спина прошла, забывал о боли через рабочий процесс.

— Сегодня потемнело в глазах после вращения. Начал искать периферическим зрением, где сидят судьи. Таково мое общее состояние, к сожалению, не всегда же прекрасно себя человек чувствует. Но я не нервничал, просто ажиотаж был. У меня тело немного в космосе живет, и никогда не знаешь, как отреагирует на нагрузки. Произвольную программу упрощать не будем, наоборот, после Сочи мы ее усложнили, — сказал Алиев. (Дмитрий Кузнецов)