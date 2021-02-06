Алиев с падением на дорожке шагов исполнил короткую программу на Кубке Первого канала
19:19
Чемпион Европы Дмитрий Алиев упал на дорожке шагов перед заключительным вращением в короткой программе на Кубке Первого канала.
Они исполнил каскад тройной лутц+тройной тулуп (вместо четверного лутца), четверной тулуп и тройной аксель с помаркой на приземлении. А затем фигурист споткнулся и упал на дорожке шагов.
Алиев набрал 93,72 балла за свой прокат.
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