ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Алиев с падением на дорожке шагов исполнил короткую программу на Кубке Первого канала

19:19

Чемпион Европы Дмитрий Алиев упал на дорожке шагов перед заключительным вращением в короткой программе на Кубке Первого канала.

Они исполнил каскад тройной лутц+тройной тулуп (вместо четверного лутца), четверной тулуп и тройной аксель с помаркой на приземлении. А затем фигурист споткнулся и упал на дорожке шагов.

Алиев набрал 93,72 балла за свой прокат.

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