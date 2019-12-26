Алиев с ошибкой исполнил короткую программу на чемпионате России

Дмитрий Алиев с ошибкой откатал короткую программу на чемпионате России в Красноярске.

Алиев стартовым элементом программы исполнил каскад «тройной лутц-тройной тулуп», затем четверной тулуп и тройной аксель, который оказался недокрученным и был приземлен с касанием льда рукой.

За прокат он получил 87,35 балла. Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени