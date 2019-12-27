Алиев с двумя падениями исполнил произвольную программу на чемпионате России

Дмитрий Алиев с двумя падениями откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске.

Фигурист начал прокат с четверного лутца, затем упал с четверного тулупа. Далее спортсмен исполнил каскад четверной тулуп+двойной тулуп, тройной флип, тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной риттбергер+ойлер+тройной сальхов. Алиев также упал во время дорожки шагов.

Он набрал 173,63 и 260,98 баллов по сумме двух прокатов. Алиев занимает промежуточное первое место.

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